Winterexcursie door de Jan Durkspolder

EARNEAWALD - Het natuurgebied Nationaal Park De Alde Feanen is een uitgestrekt moerasgebied. Ga op zondag 8 januari van 14.00 tot 16.30 uur met een gids op excursie.

"Onderweg treffen we schuilplaatsen en sporen van dieren, vele vogelsoorten en kijken we uit over rietvelden en moeras. Na de wandeling warmen we op met een kopje snert", aldus de organisatie. Opgave kan tot zaterdag 7 januari 15.00 uur via (0511) 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea €2,- niet-leden betalen €6,- .

De Jan Durkspolder in winterrust

"Met een beetje geluk treffen we de natuur aan onder een dik pak sneeuw, maar ook bij vorst zijn de vergezichten prachtig om bij stil te staan. Takken en planten worden versierd met kristallen van ijs en reeën zijn eerder zichtbaar in wit landschap. De Jan Durkspolder is een echt vogelgebied. Vanuit de hut kijken we uit over de slikkige polder met vele steltlopers en soorten eenden. De gids vertelt over wintergasten en trekvogels en wijst u op de bijzondere natuurwaarden van het gebied."

De gids vertelt op 8 januri over wintergasten en trekvogels en wijst u op de bijzondere natuurwaarden van de Jan Durkspolder. (Ingezonden foto)