Wereldlichtjesdag, samenzijn in Sumar

SUMAR - In het kader van ‘Wereldlichtjesdag’ is er een bijeenkomst in de Dorpskerk te Sumar op zondag 11 december 2016 om 18.45 uur.

Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind, voor altijd in je hart en gedachten. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Wereldlichtjesdag in Sumar is een bijzonder samenzijn met muziek, mooie teksten en heel veel brandende kaarsen. Ook in Burgum en Drachten wordt op deze dag een bijeenkomst gehouden. Iedereen is van harte welkom, ook als je om een andere reden een kaarsje branden wilt.