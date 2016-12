Wereldlichtjesdag in Burgum

BURGUM - Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Een golf van licht gaat zo over de wereld.

Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het geleden is. Je kind blijft immers je kind!

Zondag 11 december om 18.45 uur is er in Burgum een herdenkingsbijeenkomst in de Kruiskerk, Nieuwstad 5. Inloop vanaf 18.30 uur.

Hoe verschillend we ook zijn, van welke achtergrond ook, weet je meer dan welkom! Voor de gedachtenishoek is het mogelijk om een foto of symbool mee te nemen. Voor meer informatie: lichtjesdagburgum@outlook.com.

Geen kind is zo aanwezig, als het kind dat wordt gemist.