Wensboom in Burgum

De Winskbeam zal in het Kerstweekend van 16 en 17 december weer in het centrum van Burgum staan.

Iedereen kan dat weekend weer een briefje, een foto of een kaartje in de boom hangen. Of je deze persoon nu mist, hij of zij op grote afstand woont, of deze persoon gewoon een plekje in je hart heeft, met de Winskbeam denk je aan die persoon.



De Winskbeam zal het gehele weekend van 9.00 tot 17.00 uur, vrijdag én zaterdag, toegankelijk zijn. De boom staat weer bij de Bibliotheek Burgum, onder het gastheerschap van Cees Smedema. 'Winskbeam' heeft ook een eigen Facebookpagina.