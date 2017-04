Wandelexcursie ‘zoek het voorjaar’ door Nationaal Park De Alde Feanen

EARNEWALD - Wandelen door de natuur onder leiding van een natuurgids? Het kan op maandag 17 april van 14.00 tot 16.00 uur in Nationaal Park De Alde Feanen tijdens de wandelexcursie met als thema ‘zoek het voorjaar’.

Nationaal Park De Alde Feanen ligt niet ver van Leeuwarden en is een uitgestrekt moerasgebied. Dit natuurgebied is bij uitstek geschikt om van de vogelrijkdom en de bijzondere flora en fauna te genieten. Tijdens deze wandelexcursie van It Fryske Gea vertelt de natuurgids over alle bijzondere verschijnselen die in de natuur plaatsvinden in deze tijd van het jaar. Aanmelden kan tot vrijdag 14 april tot 15.00 uur via 0511 53 96 18 (opgave is verplicht in verband met een beperkt aantal plekken). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- (tot en met 12 jaar € 2,-).

Reeën spotten

In Nationaal Park De Alde Feanen komen tussen de 150 en 200 reeën voor. In de afwisselende landschappen voelen de reeën zich uitstekend thuis. In het vroege voorjaar, als vrijwel alle rietlanden gemaaid zijn, is de kans om reeën te spotten het beste. Tijdens het zoeken naar reeën kan de rust, weidsheid en geluiden die bij dit gebied horen optimaal worden ervaren. Laarzen zijn gewenst.