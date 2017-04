Wandelexcursie door leefgebied van de otter

EARNEWALD - Een moerasgebied zonder de otter is eigenlijk niet compleet, daarom is dit grote waterzoogdier hier jaren terug opnieuw uitgezet in Nationaal Park De Alde Feanen. Nu leven er ongeveer zes otters in dit gebied. Meer weten over zijn leefwijze? Ga dan op woensdag 26 april van 10.00 tot 12.30 uur mee op wandelexcursie in deelgebied ‘It Wikelslân’.

Geef je uiterlijk dinsdag 25 april tot 15.00 uur op via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. 0511 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (tot en met 12 jaar € 2,-).

Moerasbos, rietvelden en… ottersporen

Anders dan het open water dat verder in het gebied van Nationaal Park De De Alde Feanen ligt, is er in It Wikelslân hoogveenbos en moeras te vinden. Door de variatie van bos, rietvelden en water in dit gebied komen er veel soorten vogels en planten voor. Ook de otter voelt zich hier thuis. Waarom de otter in dit gebied leeft? En hoe weten we hoeveel otters er voorkomen in Nationaal Park De Alde Feanen? Dit alles komt aan bod tijdens deze wandelexcursie met een gids van It Fryske Gea.