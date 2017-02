Wandelexcursie bij schemer in De Alde Feanen

EARNEWALD - Vrijdag 24 februari van 17.00 tot 19.00 uur organiseert It Fryske Gea een wandelexcursie bij De Alde Feanen. De start is bij het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen aan de Koaidyk 8a in Earnewâld.

Deelnemers wandelen door moerasbos en rietvelden terwijl het langzaam donker wordt in het nationaal park, dichtbij Leeuwarden. Door de rust en het beperkte zicht staan andere zintuigen op scherp. Geniet van alle vogelgeluiden en de maan. Laat u verrassen door de sterrenhemel in dit grootste laagveenmoeras van West-Europa. Opgeven kan tot vrijdag 23 februari 15.00 uur via het bezoekerscentrum, tel. (0511) 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (tot en met 12 jaar € 2,-). Trek waterdicht schoeisel en warme kleding aan.