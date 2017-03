Noch op 25 en 26 maart yn Oentsjerk

‘Wa fan ‘e twa’ kin it besjen mear as lije

OENTSJERK – ‘Wa fan ‘e twa’, de nije tragi-komeedzje fan ‘e Trynwâldster toanielferiening Sabeare, falt tige yn ‘e smaak by it publyk. Dat die bliken op de premjêre, freed 17 maart.

Skriuwster en regisseur Anneke Hogeveen hie har foar dit stik ferdjippe yn it langstme fan Marije, in jongfaam fan 21 jier, dy’t lang om let witte wol wa’t har heit is. Dit muzikale stik is diels basearre op de musical ‘Mama mia’ fan Abba. Marije komt der achter dat twa manlju yn oanmerking komme foar har heit. Sy noeget de manlju út, ûnder de namme fan har mem.

Werkenber

De minsken yn ‘e seal libben alhiel mei. Net yn it lêste plak om ’t der dúdlik werkenbere en útfergrutte eleminten yn sitte, lykas: leare op jinsels te stean, it foar en tsjin fan ‘e frije leafde, de wille fan it smoken fan in joint, ‘baas yn eigen búk’, gelikense rjochten foar manlju en froulju.

Dit alles oaninoar breide mei Frysktalige lietsjes op bekende musyk fan Doe Maar, Abba, Stef Bos en Claudia de Breij. It publyk wie ienriedich: geweldich! ‘Wa fan ‘e Twa; wurdt noch spile op sneontejûn 25 maart, om 20.00 oere en op sneintemiddei 26 maart, om 15.00 oere, yn Pro Rege, Oentsjerk.