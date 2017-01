Voorronde kleine Prijs van Fryslân in Kiehool

BURGUM - Op zaterdag 18 maart is er in Kiehool in Burgum weer een voorronde van de Kleine Prijs van Fryslân. Deze jaarlijks terugkerende wedstrijd wordt voor de 34e keer georganiseerd met als belangrijkste doel het creëren van optreedmogelijkheden voor beginnende Friese acts.

De Kleine Prijs van Fryslân (toen nog Kleine Prijs van Sneek geheten) werd voor het eerst in 1984 georganiseerd als Friese tegenhanger van de grote prijs van Nederland en kende maar één ronde, de Finale, die gewonnen werd door de reggae-formatie Brimstone Butterfly. In de jaren daarna namen de aanmeldingen snel toe en daarmee ook de voorrondes en werd de organisatie door Friesland Pop overgenomen van Poppodium Het Bolwerk in Sneek. Latere winnaars zijn bands als Kobus Gaat Naar Appelscha(1985), The Amp(1990), Dust Devil(1991) Femmes Vattaal(1998) en New Sense Memory(2006).

Vanaf 1995 doen er ongeveer zestig beginnende Friese acts per jaar mee. Vanaf 1996 kreeg de winnaar van de kleine Prijs automatisch een plek in de finale van de Grote prijs van Nederland, in 2000 stopte dit omdat de wedstrijd in specefieke genres werd opgedeeld zoals SIX(hiphop) en Northern Dance Contest(dance).

Even heette het: Fries Popnet Bandcontest

De Kleine Prijs werd in 2005 om die reden omgedoopt tot Fries Popnet Bandcontest waar alleen bandjes aan konden meedoen.

In 2008 ging het roer weer om en werden alle genres weer samengevoegd tot de huidige vorm van de Kleine Prijs met een aantal voorrondes, halve finales en de uiteindelijke finale in poptempel Neushoorn. Recentelijke winnaars zijn Mr Wallace(2011), Sväva(2013) en vorig jaar de band Pendants. Al met al een wervelend verleden van een nog steeds toonaangevend evenement die een goed beeld geeft van de verscheidenheid van de Friese muziek cultuur.

Wil je meedoen? Schrijf je in

Geïnteresseerd geraakt door dit verhaal en heb je een Band, ben je een Producer, Singer/songwriter of HipHop act en wil je meedoen, schrijf je dan nu in, alle genres zijn toegestaan. Voorwaarden zijn: minstens de helft van de act komt uit Fryslân, je/jullie hebben geen platencontract, hebben nog niet eerder een band finale gewonnen en je/jullie spelen eigen werk (maximaal één cover). Inschrijven kan tot 28 februari op info@kiehool.eu of op 0511 469060