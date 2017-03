Voorjaarsconcert muziekvereniging Apollo

BURGUM - Muziekvereniging Apollo Bergum organiseert op 18 maart haar jaarlijkse voorjaarsconcert onder leiding van Jaap Wils uit Marum in De Pleats in Burgum.

Het thema is dit jaar 'Muziek in beeld'. Er is een afwisselend programma samengesteld van muziek uit allerlei films en televisieseries, maar ook is er ruimte voor feestelijke muziek. Speciale gast is Folkert Hans Tolsma. Met zang, trompet en saxofoon zorgt hij voor de juiste sfeer. Hij treedt op als solist, maar speelt ook onder begeleiding van Apollo. Na afloop verzorgt hij de 'afterparty' met dans. De aanvang is 20.00 uur en de toegangsprijs vijf euro.