Verrassend Ambachtelijk Kunstzinnig werk in Burgum

BURGUM - VAKwerk staat voor Verrassend Ambachtelijk Kunstzinnig werk en werkt nauw samen met VAKwerk Dokkum. Het doel is om panden die te koop of te huur staan tijdelijk door kunstzinnige mensen en ambachtslieden te laten inrichten en ze een kans te geven om hun werk te laten zien aan een breder publiek.

Vakwerk in Burgum. (Ingezonden foto)

Geen leegstaande panden, geen vervuiling, geen omhangplekken. Steden en dorpen krijgen weer een levendig aanblik waar mensen graag komen en willen winkelen, terrasjes bezoeken, enzovoort. VAKwerk Burgum is te vinden aan de Tsjibbe Geartsstrjitte 3 (schuin tegenover de Hema).

In de maanden januari en februari is er werk te vinden van DUZZZ, drie uitzonderlijke zussen (Hanneke Brugman, Tineke Brugman en Joke Ket) die gezamenlijk hun passie voor beeldhouwen laten zien, Froukje Jorritsma, keramische beelden, Anja Dekker, keramisch gebruikersgoed en emaille sieraden, Jeroen Kingma, eigen ontwerpen in hout, Tineke Szarzinsky, hangende objecten, Pytsje Cuperus, bijzondere wolschilderijen, Brenda van der Zee, olieverf op juttershout, Joke Ket, schilderijen in mixed media en Pytsje, Brenda en Joke laten zien dat hun inspiratie dichtbij te vinden is. Verder zijn er striptekeningen van Ger de Groot, poëzie van Petra Dijkstra, Henk Dillerop en in de Friese taal van Folkje Koster.



Er zijn altijd twee kunstenaars aanwezig als VAKwerk Burgum open is. De openingstijden: woensdag 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag 13.00 tot 20.00 uur, zaterdag 11.00 tot 17.00 uur en de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.