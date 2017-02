Van der Ploeg en Kaspers in Wyns

WYNS - Zondag 19 februari ondernemen Syb van der Ploeg en Wiebe Kaspers in het kerkje van Wyns 19 februari om 15.00 uur een muzikale reis door de tijd, waarbij eigen werk en het mooiste werk van hun muzikale helden ten gehore gebracht worden, naast de anekdotes over hun eigen muzikale leven.

Na jaren met de Kast getoerd te hebben, en grote theaterproducties zoals Motel Westcoast, Best of Britain, en musicals als Rembrandt en the Passion, wil Syb van der Ploeg zich nu ook richten op kleinere, intieme settingen.

Wiebe Kaspers, die de helft van de levensjaren van Syb telt, timmert momenteel flink aan de weg in en buiten Friesland. Hij trad in 2011 al eerder op in Wyns als helft van het duo Hammer en Kaspers en maakte toen al veel indruk.

Kaspers werd geboren in het jaar dat de Kast werd opgericht, en zoals hij vroeger de Kastnummers thuis meespeelde, is Syb nu groot fan van Wiebe zijn eigen werk. Ze vonden elkaar pas echt toen Syb het eerste soloconcert van Wiebe bijwoonde, in de middeleeuwse kerk van Wiebe's geboortedorp, waar Syb net was komen wonen. Met zijn debuutalbum 'Nei sa’n dei', toert Wiebe op dit moment met zijn zeer positief ontvangen theaterconcert ‘Het vrije land’.

Toen beide heren samen in een klein kerkje ergens in Friesland voor het eerst samen geheel vrijblijvend een concert gaven, voelden ze de klik: ‘dit willen we veel en veel vaker doen'. Zodoende komen ze met een persoonlijke en intieme voorstelling met eigen repertoire en dat van hun muzikale helden, boordevol anekdotes over hun muzikale leven.

Een muzikaal en inhoudelijk speels programma, waarin ze ook geheel nieuw materiaal ten gehore zullen brengen.