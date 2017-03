VAKwerk Burgum opent nieuwe expositie.

BURGUM - In de maanden maart en april kunt u opnieuw genieten van wat VAKwerk Burgum voor u heeft uitgezocht. Een nieuwe expositie met nieuwe kunstenaars en de zussen Brugman als DUZZZ (Hanneke, Tineke en Joke) als vaste exposanten met hun stenen beelden, willen u graag verrassen.

VAKwerk staat immers voor Verrassend Ambachtelijk Kunstzinnig werk. Dit keer is er werk te zien van Eldat Barak (Woudhout) met eigen ontwerpen in hout. Verder ambachtelijk keramiek van Dineke Taal. Eigen ontwerpen in glaswerk van Corrie Schrier. Liana Miedema laat haar laatste stofdrukken en viltwerk zien. Geabstraheerde schilderijen van Tamme Hansma. Jappie Kooistra schildert kleurrijke lands- en zeeschappen en Joke Ket werkt met slik en andere materialen over haar geliefde Wadden. Als slot foto’s van rozen door Siete Bergsma.

VAKwerk is geopend op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Er zijn altijd twee kunstenaars aanwezig die graag over hun werk en het werk van de exposanten willen vertellen. VAKwerk Burgum is tijdelijk gevestigd aan de Tsjibbe Geartsstrjitte 3. (schuin tegenover de Hema)