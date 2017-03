Uitvaartbeurs Hurdegaryp

HURDEGARYP - Zaterdag 25 maart wordt van 11.00 tot 16.00 uur de tweede uitvaartbeurs georganiseerd in It Maskelyn in Hurdegaryp. De organisatie is in handen van Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Reiny van der Vegt van Tij Uitvaart en Els Breimer van Fines Uitvaartzorg.

De beurs heeft 44 deelnemers die ieder hun eigen specialiteit, passie en betrokkenheid hebben. De bijzondere opening bestaat om 11.00 uur uit een kleine optocht door het dorp met de motor van It Lêste Ritsje met op de aanhanger een kist van de Kistemakker met een bloemstuk van de Florahoek en de dragers van Honestus. De route begint bij de basisscholen en eindigt in It Maskelyn.

Om 12.30 uur en 14.30 uur zijn er demonstraties van de draagteams van Honestus met muzikale begeleiding van Marieke van der Meer en MusicaRosa. Ook kinderen zijn welkom. Gratis entree.