Afscheid in stijl in Ryptsjerk

Twee korpsen stoppen ermee

RYPTSJERK – Twee korpsen nemen samen afscheid op vrijdag 3 februari in dorpshuis De Einekoer in Ryptsjerk. Het gaat om christelijk fanfarekorps Excelsior uit Ryptsjerk (bijna 109 jaar oud) en De Eendracht uit Sumar. Hiermee komt tevens een einde aan de onderlinge samenwerking.

Excelsior telt nog twaalf leden, van wie er drie of vier sowieso zouden stoppen. De Eendracht heeft nog maar vijf leden, van wie er twee willen stoppen, of al gestopt zijn. “Jongerein wol dit net mear, of wol wat oars”, veronderstelt voorztter Anke van Gorkum van Excelsior.

Dit korps werd opgericht op 7 maart 1908. Vele jaren zorgde Excelsior voor muziek en sfeer bij dorpsavonden, feesten, optochten en ook werden kerkdiensten begeleid. Veel Ryptsjerksters hebben ooit deel uitgemaakt van Excelsior. Het korps kon altijd rekenen op grote belangstelling in het dorp en veel bewoners droegen het korps een warm hart toe als donateur, meldt Henk de Boer namens het korps.

Terugloop

De laatste jaren kreeg Excelsior te maken met een sterke terugloop van het ledental.

Het lukte niet, ondanks vele pogingen, nieuwe leden te werven en de jeugd erbij te houden.

Het fanfarekorps ‘De Eendracht’ uit Sumar kampte met hetzelfde problem. Daarom besloten beide korpsen samen op te trekken. Die samenwerking beviel prima en op deze manier kon het korps toch nog enkele jaren bestaan. Maar het ledental van beide korpsen bleef dalen. Excelsior heeft nu nog maar twaalf leden en vele partijen zijn onbezet.

Voor het laatste optreden, vrijdagavond 3 februari vanaf 20.00 uur in De Einekoer in Ryptsjerk, zijn enkele extra muzikanten bereid gevonden mee te spelen, zodat toch een behoorlijk afscheidsconcert ten gehore kan worden gebracht. Iedereen is nog éénmaal welkom.