Streekmuseum open tijdens de voorjaarsvakantie

Burgum - Ook dit jaar doet Streekmuseum Burgum mee aan de Friese museale campagne Help pake en beppe de vakantie door! Het thema dit jaar is Reizen.

Van 21 tot en met 24 februari zijn er weer tal van activiteiten in het museum-sterrenwacht. De organisatie vertelt: “In het museum reizen we terug naar de Middeleeuwen en kijken we hoe het leven in het klooster was. We leren hoe spiegels gemaakt werden van glasschijven en, als het weer dat toelaat, gaan we met een metaaldetector op zoek naar verborgen schatten.

Voor de allerkleinsten hebben we een knutselprogramma opgezet; samen lekker schilderen, kleuren en spelen. En vrijdagavond is er bij de sterrenwacht de thema-avond Machten van 10. We gaan samen 'op reis' door het heelal. Eerst kijken we naar onszelf en vervolgens zoomen we steeds verder uit, naar de aarde, de Melkweg, het universum en daar voorbij! Het is een spannende avond waarbij ook pake en beppe nog iets kunnen leren.” De toegang voor kinderen is gratis op vertoon van pake en beppe of een andere volwassene.