Spring is Coming Soon-muziekfestival in Hurdegaryp

HURDEGARYP - Zondag 19 maart, gratis entree en een middag vol jazz: het muziekfestival Spring is Coming Soon vindt komend weekend plaats in It Maskelyn in Hurdegaryp.

De organisatie is in handen van de Jazzclub Bergum. Samen met de Friese Jazz Federatie werd deze nieuwe editie van het ‘Spring is coming Soon’-muziekfestival mogelijk.

Het festival biedt muziekliefhebbers de mogelijkheid te genieten van een breed en gevarieerd aanbod van bands, muziekgroepen en workshops uit Fryslân. Onder andere de Big Mill Bigband, Swingtime en Milestones treden op. Doel van het festival is het bieden van een podium aan (amateur)muzikanten uit de hoek van de jazz, geïmproviseerde muziek en wereldmuziek.

Het festival vindt plaats van 14.00 tot 20.00 uur. Ieder optreden duurt een uur of driekwartier. Achtereenvolgens wordt het podium beklommen door Swingtime uit Oosterwolde, Swingkoor uit Burgum, Orquesta Astor uit Kimswerd, Alegria uit Leeuwarden, Milstones uit Beetsterzwaag, Funk it up uit Leeuwarden, Clay Corners uit Dokkum, Soundbox uit Leeuwarden en BigMill Bigband uit Leeuwarden

De stichting Jazzclub Bergum organiseert al 25 jaar jazzworkshops en diverse muzikale activiteiten in en rondom Burgum. In de afgelopen jaren waren dat vooral jazzworkshops en muziekgroepen. Momenteel richtt de club zich op het organiseren van optredens en muziekfestivals voor amateurmuzikanten in en rondom Burgum, zondag dus het ‘Spring is Coming Soon’-festival.

Raak je door alle meeslepende muziek geïnspireerd om zelf muziek te gaan maken? Je bent bij Jazzclub Bergum van harte welkom om vrijblijvend een repetitie mee te maken in Kiehool, Burgum.