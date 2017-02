Sportinstuif in de voorjaarsvakantie

HURDEGARYP - In de voorjaarsvakantie kunnen basisschoolleerlingen weer meedoen aan een sportinstuif. In de sporthal in Hurdegaryp worden op 22 februari verschillende sporten en spellen aangeboden.

De sportinstuif is van 13.30 tot 15.30 uur en deelname is gratis. De meeste sporten worden aangeboden door lokale verenigingen. Op deze manier hebben de kinderen een extra beweegmoment en maken ze kennis met een (nieuwe) sport.

De afdeling sportstimulering (High Five) van de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. organiseert in schoolvakanties sportinstuiven. Maandag en dinsdag kon er ook al worden gesport, in Kollum en in Harkema. Deelname is voor groep 1 t/m 8 (groep 1/2 onder begeleiding van ouders) van de basisscholen.