Smartlappenkoor zoekt muzikanten

HURDEGARYP - Smartlappenkoor ' Tussen wal en schip' uit Hurdegaryp zoekt een accordeonist en binnenkort ook een nieuwe dirigent. Daarnaast heeft het smartlappenkoor nog plaats voor zangers.

Het koor brengt samen met muzikanten een scala aan (levens)liederen ten gehore. Zowel in de Nederlandse taal als het Fries, het Bildts en het Liwwadders. Op repetitieavonden houdt het koor haar ‘oude’ nummers bij en is daarnaast hard bezig met nieuw repertoire.

In het koor met zo’n 30 leden, zingen ook mannen en dat doen ze met veel plezier

In 2017 staan meerdere optredens gepland. Op 5 maart houdt het koor een festival met een shantykoor en de Oldehovekapel in het Maskelyn in Hurdegaryp.

De groep mannen is nu niet zo heel erg groot, maar hun aandeel is van groot belang. Het koor is op zoek naar enthousiastelingen (dames zijn ook welkom), die geen probleem hebben met iedere dinsdagavond een repetitie en optredens leuk vinden. Is voor jou het zingen een plezierige bezigheid en is maat en toon houden geen probleem, neem dan contact op met secretaris Hannie Walstra (0582660049) of voorzitter Tineke Laverman: 0618320926.

Voor meer info website: www.smartlappenkoortussenwalenschip.nl