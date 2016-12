Al is de Sint nog zo oud, hij heeft een hart van goud

Sinterklaas welkom in Noardburgum

NOARDBURGUM - Sinterklaas bracht vele kinderen in Noardburgum zaterdag in spanning: wat had hij meegebracht, met zijn vrolijke en pientere bemanning? Door Gerrit van der Meer

Het was een veelheid aan presentjes, voor kleine meisjes en kleine ventjes. Die keerden na afloop meer of minder blij weer naar huis, waar ze de Sint en de Pieten al hadden kunnen zien: op de 'buis'.



Maar voor het zover was, kreeg Sinterklaas allerlei tekeningen van de kinderen cadeau. Zo gaven ze samen een kleine show: van goedgeefsheid en dankbaarheid, van geluk groot en klein: wat is samen iets geven (en ontvangen) toch fijn!

Maar soms weet de Sint het even niet, dan krijgt hij hulp van een Zwarte (of iets minder Zwarte) Piet.Die Pieten hebben een hart van goud, dat mag ook wel, want Sint is verschrikkelijk oud!

Zo oud, dat hij z'n eigen geheugen en verstand soms niet vertrouwt. Dan vraagt een pientere Piet even om hulp. Zoals zaterdagmiddag in Noardburgum: twee meisjes gaven hem elk een tekening. Sint raakte ietwat in verwarring: welke was van wie? Sint wist het even nie(t).

Het antwoord kwam al snel, want slimme Piet wist het wel. Sint en de kinderen blij, dat laatste staat nummer één in de rij. Dat is van grootste belang in dit traditionele feest, dat samenhangt met de verwachtingsvolle kindergeest: 'Wie geeft wat-ie heeft, is waard dat-ie leeft'. Dat Sint er zo lang is, is dus geen wonder. Toch blijft hij bijzonder.