Seniorenorkest 'Ryk troch muzyk'

OENTSJERK - Het seniorenorkest 'Ryk troch muzyk' uit Trynwâlden organiseer het jaarlijkse voorjaarsconsert op zaterdag 15 april, in 'Prorege' in Oentsjerk. Deze dag is tevens 'Fryske bevrijdingsdag'.

De leden van het orkest oefenen iedere woensdagmorgen met veel enthousiasme in Heemstrastate in Oentsjerk onder leiding van dirigent Douwe Veenstra uit Feanwâlden. De dirigent staat garant voor prachtige en herkenbare muziek, die op zijn eigen wijze wordt begeleid. Gastzanger is troubadour Adri de Boer uit Lippenhuizen. Omrop Fryslân brengt veelvuldig het werk van deze liedjesmaker en volkszanger ten gehore.

