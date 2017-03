Fjouwer kear yn ‘Pro Rege’ yn Oentsjerk

‘Sabeare Trynwâlden’ spilet ‘Wa fan ‘e twa?’

OENTSJERK – Yn de grutte seal fan Pro Rege yn Oentsjerk bringt ‘Sabeare Trynwâlden’ it fleurige stik ‘Wa fan ‘e twa?’ (is myn heit?). It is in klucht mei minsklike tragyk.

De spilers en spylsters fan ‘Sabeare’ sette mei ‘Wa fan ‘e Twa?’ in tige ûnderhâldende tragikomeedzje op ‘e planken. Betinker/skriuwster is Anneke Hogeveen út Gytsjerk. Hja docht ek de rezjy. De lietsjes en in tal koarte filmkes jouwe it stik ekstra fleur, faasje en ferdjipping. Ek de catwalk dwers troch de seal wurdt wer meinommen yn it spyljen meiïnoar en mei it publyk.



Mei mem, sûnder heit

It giet oer in persoan dy’t yn de ‘frije’ jierren santich grutbrocht is troch mem, sûnder heit. Twa manlju komme foar dy ‘funksje’ yn ‘e beneaming, om samar te sizzen. Fiergeande frouljusemansipaasje is de oare reade tried yn dit stik. Lietsjes en in tal koarte filmkes jouwe it gehiel ekstra fleur, faasje en ferdjipping. Ek de ‘catwalk’ dwers troch de seal wurdt meinommen yn it spyljen.

It duorret omtrint 1,5 oere, ûnderbrutsen troch in skoft. Der binne fjouwer útfierings. It plak is Pro Rege, Rengerswei 15 yn Oentsjerk. De premjêre is freedtejûn 17 maart, begjin 20.00 oere. Doarren iepen om 19.15 oere. Ek te sjen op sneontejûnen 18 maart en 25 maart. De lêste útfiering is sneintemiddei 26 maart, 15.00 oere. Doarren iepen om 14.15 oere. De foarferkeap is op 7 en 8 maart yn Pro Rege, fan 19.30 oant 21.00 oere. Telefoanysk reservearje kin ek, fia Greetje Rijpma: 06-3964 4215. Tagongsprizen: folwoeksenen € 9.- / stipers € 7.-; bern o/m 15 jier € 5.-; stipers € 4.-.