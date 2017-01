Poppenvoorstelling in bibliotheek Burgum op 18 januari

BURGUM - Op woensdag 18 januari speelt poppentheater Peterselie in de bilbiotheek van Burgum de interactieve vertelvoorstelling 'Pien en de Walvïs'.

De voorstelling is een onderdeel van de Nationale Voorleesdagen, die dit jaar gehouden worden van 25 januari tot en met 4 februari.

Pien woont met haar vader in een huisje aan het strand. Ze voelt zich vaak alleen, omdat haar vader de hele dag van huis is om te vissen. Dan is er alleen de poes, maar die is alleen geïnteresseerd in de vis die vader 's avonds mee naar huis brengt. Als ze na een storm op het strand aan het rondkijken is, wat er is aangespoeld, vindt ze een kleine walvis.

Het verhaal van Pien en de Walvis is losjes gebaseerd op het prentenboek van het Jaar: De kleine walvis geschreven door Benji Davies.