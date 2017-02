Poppentheater Ingka van Fulpen

BURGUM - 'Ridder Alfons en de drie gevaarlijke opdrachten' is de titel van de kindervoorstelling die in de voorjaarvakantie wordt gespeeld in De Pleats.

Prinses Rosalinde is weer eens omgetoverd door de stoute heks Kierewiet. Ridder Alfons kan haar redden door drie gevaarlijke opdrachten uit te voeren.



Ten eerste moet hij een draak verslaan in het bos. Maar als hij daar aan komt, is hij zijn zwaard vergeten. Het grappige Feetje helpt hem gelukkig. Zijn tweede opdracht is vechten met een piraat en de derde opdracht is een spook uit de feestzaal van het paleis verjagen. Zou het ridder Alfons allemaal lukken? Met een beetje hulp van de kinderen, Feetje en Inkipinki gaat het vast goed!

De theatervoorstelling is op woensdag 22 februari om 14.00 uur. Entree: € 6 leeftijd 3 tot en met 8 jaar. Reserveren op www.cultuurindepleats.nl of op tel. 0511-461556. Adres van De Pleats: Schoolstraat 82, Burgum.