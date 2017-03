Passiecantate in Dokkum en Burgum

DOKKUM/BURGUM - Vocaal Ensemble Bonifatius zingt zaterdag 1 april vanaf acht uur in de Grote Kerk in Dokkum de Passiecantate ‘Love Unknown’. Op zondagmiddag 2 april om 15.00 uur is er een uitvoering van de cantate in de Kruiskerk in Burgum. Het ensemble van 25 zangers en zangeressen staat onder leiding van dirigent Hans Algra. Medewerking verlenen organist Jochem Schuurman, sopraan Christy Luth en bariton Jan Willem Baljet.

Uitgevoerd wordt het volledige ‘Love Unknown’ van Malcolm Archer, een cantate over het lijden en de wederopstanding van Jezus. Malcolm Archer (geboren in 1952) is een Engelse organist, dirigent en componist. Hij was organist en muzikaal leider van de St Paul’s kathedraal in Londen. Momenteel is hij werkzaam aan het Winchester College. Hij schreef al meer dan 200 composities.

De veelzijdige Friese organist Jochem Schuurman was in september 2016 één van de zeven finalisten op het prestigieuze orgelconcours rond de historische orgels van de stad Innsbruck.

Hij heeft al vaker zijn medewerking verleend aan Vocaal Ensemble Bonifatius. Christy Luth en Jan Willem Baljet maken hun debuut bij dit ensemble.