Pake en Beppedagen in Fries Landbouwmuseum

EARNEWALD - ‘Melk’ staat dit jaar centraal in de voorjaarsvakantie in het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld. Vier dagen lang, van dinsdag 21 februari tot en met vrijdag 24 februari, staat het museum bol van de activiteiten tijdens de zogenaamde ‘pake en beppe-dagen’.

Er zijn kindertheatervoorstellingen, een kinderspeurtocht door het museum en op de binnenplaats zijn leuke doe-dingen. Het museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Op alle vier dagen zijn er per dag drie kindervoorstellingen (om 12.30, 13.30 en 14.30 uur) met als titel: ‘Tante Jellebel’s toetje’.

De entreeprijs voor volwassenen is € 6,00 pp. De entree voor kinderen is € 3,00 per persoon, inclusief materialen en de kindervoorstelling.

Melkwol

Heel bijzonder om tijdens je bezoek aan het museum te bekijken, zijn de voorwerpen van melkwol die het museum onlangs heeft verworven en die nu voor het eerst te zien zijn. In de oorlog deden melkfabrieken proeven om van melkbestandelen (caseïne) wol te maken. Een aantal van deze melkwolproducten zijn bewaard gebleven, zoals een groen melkwol – truitje en een aantal verschillende stalen stof, bestaande uit een mix van melkwol en echte wol.