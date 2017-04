Paasbrunch in Glinstrastate Burgum op maandag 17 april

BURGUM - De Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum heeft met Kerst 2016 een groot Kerstdiner georganiseerd. Er kwamen 120 gasten in een uitstekende sfeer. Reden voor de organisatie om te kijken naar een vervolg en daarvoor hebben ze nu Pasen uitgekozen. Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum organiseert een Paasbrunch.

De Paasbrunch staat vooral in het teken van het elkaar ontmoeten. De maaltijd is dan ook voor iedereen toegankelijk. De organisatie nodigt met name mensen met een verstandelijke beperking uit en ouderen en mensen die eenzaam zijn.

De paasbrunch is in de grote zaal van Glinstrastate waar ook mensen naar binnen kunnen die slecht ter been zijn of een rolstoel of rollator gebruiken.

Daarbij komt dat in de loop van volgend jaar meerder activiteiten van de Stichting SCW Burgum in Glinstrastate plaats zullen gaan vinden en deze Paasbrunch is een prachtige manier om te kennis te maken met het pand en de sfeer.

Het plan is om van de Paasbrunch een feest te maken met alle mogelijke ingrediënten, dus inclusief een mooie aankleding, muziek, Paas-Bingo en veel gezellige contacten.

De Paasbrunch is op maandag 17 april, inloop vanaf 12.00 uur en aanvang 12.30 uur, in Glinstrastate, Schoolstraat 83 te Burgum. Einde zal ongeveer 15.00 uur zijn.

U kunt zich opgeven via info@kiehool.eu of u kunt bellen naar 0511-469060. U kunt natuurlijk ook even langs komen bij Kiehool.