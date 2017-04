Op vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen

EARNEWALD - We varen langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt de excursieleider van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa: Nationaal Park De Alde Feanen.

Op zaterdag 22 april van 13.30 tot 16.30 uur kunt u mee op vaarexcursie. Geef u uiterlijk vrijdag 21 april om 15.00 uur op via 0511 - 53 96 18 (opgave is verplicht in verband met een beperkt aantal plekken. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- (tot en met 12 jaar € 3,-), niet-leden betalen € 8,- (tot en met 12 jaar € 5). Het uitzicht vanaf het open bovendek is prachtig, vergeet daarom warme kleding en een verrekijker niet.

Varen langs aalscholverkolonie, rietlanden en moerasbossen

Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. De grootte en variatie in landschappen en vogelsoorten is indrukwekkend. Bioloog Freek Vonk vergeleek het zelfs liefkozend als de Afrikaanse Savanne van Fryslân. Excursieboot ‘De Blaustirns’ vaart op zonne-energie stil door de natuur. Het bovendek geeft een weids uitzicht over de rietlanden en bloemrijke graslanden. Daardoor zijn reeën en (roof)vogels goed zichtbaar. Beneden is het overdekt genieten van de omgeving. De laatste jaren laat de imposante zeearend zich regelmatig zien. Ontdek tijdens deze excursie hoe hij aan zijn bijnaam 'de vliegende deur' komt.