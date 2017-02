Op 9 maart is het vijfde ‘Burgumer Diner'

BURGUM - Op donderdag 9 maart 2017 is het vijfde ‘Burgumer Diner’. In ‘De Kruiskerk’ in Burgum kan iedereen aanschuiven. Dit initiatief van de Protestantse gemeente heeft een dubbel resultaat. Enerzijds ontspanning, elkaar ontmoeten en samen eten. Anderzijds steunen de deelnemers een goed doel. Ditmaal is dat de Burgumer kleding- en voedselbank.

Zo’n anderhalf jaar geleden vond het eerste ‘Burgumer Diner’ plaats. “De aanmeldingen stroomden binnen en in korte tijd was het evenement met ruim honderd aanmeldingen volgeboekt,” zegt Hannie van der Heide, één van de initiatiefnemers. Vanwege dit succes werd het ‘Diner’ vaker georganiseerd en elke keer was het vol.

De formule is ‘eten voor 10 euro’ waarbij de helft van de opbrengst naar een goed doel in Burgum gaat. De andere helft is een onkostenvergoeding voor de Burgumer ondernemer die het diner beschikbaar stelt. Het diner wordt ditmaal gesponsord en geleverd door Siebe ‘De Echte Groenteman’.

‘Onze individualistische samenleving is gehaast, digitaal en onpersoonlijk. Er is weinig ruimte voor het omzien naar elkaar’, vertelt Jacqueline Boersma. Samen leven is toch juist óók voor elkaar zorgen? Niet al je geld en tijd voor jezelf gebruiken, maar ook tijd en/of geld overhouden om uit te delen aan diegenen die het nodig hebben. Vanuit die gedachte wil de Protestantse Gemeente Burgum midden in de samenleving staan. Deze gezellige eetgelegenheid is er voor alle Burgumers, jong en oud.

Op de avond van het diner vertellen vrijwilligers van de kleding- en voedselbank over hun dankbare werk.

Het ‘Diner’ begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Kosten € 10,- per persoon en kinderen tot 12 jaar € 5,-. Opgave (max. 100 mensen) kan tot uiterlijk 1 maart 2017 via diaconie@pgburgum.nl of 0511 46 25 06.