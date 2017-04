Ontdekkingstocht voor peuters/kleuters

EARNEWALD - Op maandag 24 april van 10.00 tot 11.30 uur organiseert It Fryske Gea bij Bezoekerscentrum De Alde Feanen in Earnewâld een ware ontdekkingstocht, speciaal voor de kleintjes . Ruiken, proeven, zien en horen wat de natuur biedt, dat is wat ze gaan doen.

De kleuter/peutertocht is voor kinderen vanaf 2 jaar en ouders zijn uiteraard van harte welkom. Aanmelden voor deze activiteit kan tot vrijdag 21 april tot 15.00 uur via 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,-.

Leuk en leerzaam bezig zijn

De kinderen ontdekken onder ervaren begeleiding het leven van kleine kriebel-, kruip-, vlieg- en springbeestjes. Ze gaan in een veilige omgeving op pad om deze kriebelbeestjes eens écht goed te bekijken!