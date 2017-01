Bart van Luijk: “Leg de rode loper uit voor je klanten”

Ondernemersnetwerken beginnen 2017 positief

BURGUM - De eerste netwerkbijeenkomst in 2017 voor twee ondernemersverenigingen in Tytsjerksteradiel vond gisterenavond plaats, even anders dan anders. Samen met de gemeente organiseerden Commerciële Club De Wâlden en Vrouwen In Zaken (ViZ) een lezing in De Pleats in Burgum. Bart van Luijk kwam als gastspreker.

Voor v.l.n.r.: Spreker Bart van Luijk, met verder de bestuursleden van ‘VIZ’ en Commerciële club ‘De Wâlden’, Ciska van der Heide-Bosgra, Sigrid Schotanus, Wiebe van der Veen, Aline Sprikkereef. Staand v.l.n.r.: Klaas Meindertsma, Age de Graaf, Jan Sytsma, Heinze de Boer, Gretha Hoogland_Bosgra, Ria de Groot. (Foto: Klaas Rozema)

De netwerkbijeenkomst begon met een buffet. Daarna sprak

klantgerichtsheidsgoeroe Bart van Luijk een zaal vol belangstellenden toe over ‘een rode loper die iedereen uit zou moeten leggen voor de klant’.

“Zet stappen in je onderneming”

Bart van Luijk schreef meer dan zestig boeken over verkopen en klantgerichtheid. Verkopen noemt hij topsport, een sport waarin geen zilveren medailles bestaan. “Zet de deuren wagenwijd open, leg voor iedere deur 'een rode loper’ en ontvang de klant met alle egards die hij verdient”, is zijn motto.

Vaak zijn het de medewerkers in een onderneming die contact onderhouden met de klanten. Ook zij waren bij de lezing uitgenodigd. De aanwezige ondernemers werden geprikkeld om met hun organisatie stappen te gaan zetten op het gebied van klantgerichtheid, leidinggeven, teamwork en verkoop. Hoe kan een organisatie samenwerken om tevreden klanten enthousiast te laten terugkeren?

De toehoorders in de zaal kregen praktische handvatten aangereikt. Ze kunnen er vandaag direct mee aan de slag.

Positief ondernemen in de regio

“Tytsjerksteradiel en omstreken kent een grote groep actieve ondernemers”, zegt Gretha Bosgra, bestuurslid van CC De Wâlden. “Geen mensen die stilletjes wachten tot er klanten in hun winkel komen. Nee, pro-actieve ondernemers die met passie aan het werk zijn en goede dingen doen voor de regio.” Het was een goede redenen om Bart van Luijk te vragen naar Burgum te komen om zijn kennis en visie te delen met de aanwezige leden van de ondernemersverenigingen.

Commerciële Club De Wâlden

De Commerciële Club De Wâlden is in 2004 opgericht. Binnen de club hebben ondernemers uit Tytsjerksteradiel de mogelijkheid elkaar met enige regelmaat te ontmoeten. De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen en een kijkje in elkaars keuken te nemen. De avonden worden meestal bij een lid van de CC gehouden. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de leden informeel netwerken.

Vrouwen in Zaken (ViZ)

ViZ is een groep enthousiaste vrouwelijke ondernemers die door middel van het netwerk elkaar helpt en ondersteunt. De onderneemsters kunnen hier met elkaar praten over de aandachtsgebieden die zij belangrijk vinden in het ondernemerschap.

ViZ is in eerste instantie opgericht voor vrouwelijke ondernemers in de gemeentes Smallingerland en Tytsjerksteradiel, maar onderneemsters uit omliggende gemeentes zijn ook van harte welkom.

Jaarlijks organiseert ViZ een vijftal bijeenkomsten in de maanden september, november, januari, maart en mei, met thema-avonden, bedrijfsbezoeken of een sociëteitsavond op een locatie. Jaarlijks is er een uitje en regelmatig een lezing, zoals deze week die van Bart van Luijk.

Ondernemers die vrijblijvend eens een avond willen meemaken kunnen contact opnemen via de website www.viznetwerk.nl of www.ccdewalden.nl.