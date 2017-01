Oecumenische viering Raad van Kerken Burgum

BURGUM - Op zondag 15 januari organiseert de Raad van Kerken in Burgum een oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid.

Het thema van deze dienst is 'Mijn hand, jouw glimlach'. De liturgie is gemaakt door christenen in Duitsland. Deze dienst is een samenwerking van de provinciale en de Burgumer Raad van Kerken. Voorgangers zijn ds. Margarithe Veen uit Achlum en ds. Idske van der Pol uit Noardburgum. De Cantorij Kruiskerk onder leiding van Henney Venema en enkele leden van de Raad van Kerken zullen meewerken aan deze viering. De dienst wordt gehouden in de Kruiskerk en begint om 19.00 uur.