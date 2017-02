Noflike Jûn Hurdegaryp

HURDEGAYP - Zaterdag 11 februari zal de zevende editie van de Noflike Jûn plaatsvinden in it Maskelyn.

Er is een interessant programma samengesteld voor jong en ouder publiek. Artiesten, groepen en bands als Djoekboks, Skânde, Mailbox, Flatwound, Popkoor POP4YOU, Anno van der Werf met leerlingen, Challenge, jazzdance, Froulju oer de flier, presentatie theaterles van Sander Kalsbeek en anderen zullen van zich laten zien en horen op podia van it Maskelyn. Publiek is van harte welkom!

Gratis entree, zaal open vanaf 19.30 uur.