Nieuwjaarsconcert Valentina Tóth

ALDTSJERK - Op zondagmiddag 8 januari 2017, aanvang 15.00 uur, geeft pianiste Valentina Tóth een Nieuwjaarsconcert in Galerie Bloemrijk Vertrouwen aan de Van Sminiaweg 70 in Aldtsjerk.

Valentina Tóth zal tijdens dit Nieuwjaarsconcert Rhapsody in Blue van George Gershwin ten gehore brengen. Dit is een stuk voor piano met orkest; de orkestpartij zal aan de piano worden uitgevoerd door Lucas van der Vegt. De toegang bedraagt € 12,50 (kinderen tot en met 12 jaar € 5,-).

Medio februari zal Valentina Tóth Rhapsody in Blue in Haarlem uitvoeren met het Haarlems Symfonisch Blaasorkest. Op 19 december was Valentina nog te zien op NPO2 in de Kerstspecial van de Tiende van Tijl (AvroTros).