“We praten hier niet meer over het weer maar over de was”

Museumwinkel in Heemstra State trekt de aandacht

OENTSJERK - Herman Verduijn uit Oentsjerk heeft heel veel oude spulletjes. Dat wist zijn buurman, en die vroeg in april 2015 of Verduijn een vitrine wilde inrichten in Heemstra State. Dat werd zo’n groot succes dat de bewoners van Heemstra State tegenwoordig dagelijks genieten van een heuse museumwinkel.

Herman Verduijn in 'zijn' museumwinel in Heemstra State. Foto: Klaas Rozema

“Mensen reageren erg enthousiast”, zegt Herman Verduijn, die voor zijn pensioen een winkel runde in Leeuwarden: Petit Bijou. “We zijn in 1966 begonnen met de zaak”, vertelt de inmiddels 79-jarige Oentsjerker. “Voor het inrichten van de etalages verzamelde ik in de loop der jaren talloze oude spullen. Veel daarvan heb ik bewaard. Een aantal kun je bekijken, maar veel is ook ingepakt. Van sommige dingen weet ik dat ik ze heb, maar waar…”

Verduijn geniet er van om themagericht de oude spulletjes bij elkaar te zoeken. “Sleetjes op een sneeuwtapijt, een oude houten telefoon, olielampen, houten kistjes… Er is van alles. En ik heb jarenlang speelgoed en merken verzameld.”

De eerste vitrine van Verduijn werd ingericht ter ere van 70-jaar bevrijding, in april 2015. Oude kranten, loden soldaatjes en speelgoed-jeeps werden tentoongesteld.



Nu heeft hij een ruimte beschikbaar van 4.50 bij 2.50 meter, naast het het restaurant. De ruimte is ingericht als winkeltje. Een oude toonbank en nikkelen kassa staan centraal. Daaromheen wordt allerlei geëxposeerd. Nu zijn het merken, straks speelgoed. Ook andere verzamelaars kunnen er gebruik van maken.”

“Ik geniet van het aankleden van de ruimte”, zegt Verduijn, die vol ideeën zit. “Ik had in de museumwinkel een snoeppot met spekjes gezet. Daarop kreeg ik zoveel commentaar, dat er nu buiten ook een pot met spekjes staat. Binnenkort moet ik die bijvullen.”

“We praten hier in Heemstra State niet meer over het weer, maar over de was,” zei de directrice van Heemstra State tijdens een tentoonstelling over wasmiddelen. “En dat maakt het inrichten van nieuwe tentoonstellingen erg leuk”, aldus Verduijn.