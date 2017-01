‘Dans, beleef, ontmoet’ in eerste week juli 2017

‘Moai Fuort’ nieuwe naam dansfestival in Burgum

BURGUM – ‘Moai Fuort’ is de naam waarmee het Internationaal Dansfestival Burgum vanaf nu de wereld tegemoet treedt. Met ‘Moai Fuort’ en als ondertitel ‘Dans, Beleef, Ontmoet’ wil het dansfestival zijn bestaansrecht in de toekomst verzekeren. Het festival wordt de eerste week van juli gehouden.

Het wordt een ‘simmerfestival’ waarin niet alleen dans, maar vooral ook ontmoeten en beleven een belangrijke rol zullen spelen. In samenwerking met studenten van de opleiding Leisure Management aan de Stenden University in Leeuwarden is er gekeken op wat voor wijze het festival toekomstbestendig kan worden.

De afgelopen edities bleek dat het festival minder bezoekers trok en dat de bezoekers die kwamen steeds ouder worden. De adviezen die uit het onderzoek kwamen waren dat er meer moest worden gekeken dan naar dans alleen. Doordat er dansgroepen uit de hele wereld komen, is het festival een uitgelezen gelegenheid om verbinding tussen culturen tot stand te brengen.



Workshops en gerechten

De bezoekers moeten workshops kunnen volgen, gerechten van over de hele wereld kunnen proeven en ‘op reis gaan’ langs de tradities van de landen die op het festival aanwezig zijn. Het moet een culturele wereldreis worden die op één terrein plaats vindt en die voor alle leeftijden en doelgroepen geschikt is.

Met dit advies in het achterhoofd zijn de voorbereidingen voor ‘Moai Fuort 2017’, dat plaats vindt in de eerste week van juli, in volle gang. Uit onder andere, Brazilië, Costa Rica, Oekraïne en Thailand zullen er dansgroepen zijn. Er zullen dansgroepen uit nog andere landen volgen. Die worden allemaal ondergebracht bij gastgezinnen in de regio en daarmee komt het verbinding maken tot zijn volle bloei.



Vrijwilligers welkom

‘Moai Fuort’ kan niet alleen worden gemaakt door de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ‘simmerfestival’. Mensen die graag deel uit willen maken van deze enthousiaste groep vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@dansfestivalburgum.nl. Het bestuur onder leiding van oud-burgemeester Eric ter Keurs spreekt de hoop uit dat vele mensen aan deze oproep gehoor zullen geven.