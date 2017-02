Mix van metalgenres in Kiehool

BURGUM - Metalheads zijn open-minded mensen, wordt veel gezegd. Dat kan wel waar zijn, maar om nou Jan Smit en Cannibal Corpse samen op een podium te zetten gaat misschien wat ver. Vandaar dat Kiehool met Dead Valentine een avond met uiteenlopende metalgenres op poten zet. Van black metal tot hardcore, je ziet en hoort het op 11 februari vanaf 20.00 uur.

De Franse band Temple of Baal( speelt black metal met een vleugje death. In 1998 opgericht als eenmansproject, maar inmiddels uitgegroeid tot volwaardige band met een keur aan releases op zak, waaronder vijf volledige albums. De band speelt voor het eerst in lange tijd weer in Nederland, exclusief in Kiehool.

Teethgrinder is de perfecte samenvatting van Dead Valentine. Ze mixen furieuze grindcore met black-, death- en postmetal en zelfs hardcore. De avond wordt aangevuld met twee lokale acts: hardcoreband Manu Armata en deathmetalband Insurrection.