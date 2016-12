Midwinterwandeling in Nationaal Park De Alde Feanen

EARNEWALD - Wandelen door de natuur in winterrust, dat kan op 21 december samen met een gids van It Fryske Gea. De tocht gaat door natuurgebied Nationaal Park De Alde Feanen, een uitgestrekt moerasgebied.

Op woensdag 21 december is het midwinter, de kortste dag van het jaar. Een bijzondere dag om bij schemer de natuur in te trekken. De excursie duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Opgave kan tot dinsdag 20 december 15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea tel. (0511) 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen €4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Natuur in winterrust

De gids vertelt over wintergasten en trekvogels en wijst u op de bijzondere natuurwaarden van het gebied. Tijdens deze excursie is ook aandacht voor de midwinter en de oude tradities omtrent deze dag zijn.