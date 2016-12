Mannenkoor met kopergroep

DOKKUM - Onder leiding van de talentvolle dirigent Dirk Norbruis brengt het negentig stemmen tellende Christelijk Mannenkoor Pro Rege u alvast in de kerststemming.





Daarnaast kunt u genieten van instrumentale klanken van organist Anja Heikamp-Kommerie, pianist Ronald Postema en Kopergroep Fryslân Brass.

Het geheel wordt gepresenteerd door Wiebrig Reitsma.

De concerten vinden plaats op 16 december in de gereformeerde kerk van Kollumerzwaag en 17 december in De Fontein te Dokkum. De aanvang is 20.00 uur, de deuren zijn vanaf 19.30 uur open. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.



Kaarten zijn verkrijgbaar op de voorverkoopadressen AH Dokkum, Evangelische Boektiek Dokkum/Damwâld/Buitenpost, Slagerij Smit Ternaard, Primera Jousma De Westereen en Spar Kollumerzwaag. Daarnaast zijn de kaarten aan de zaal verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Voor meer info www.mannenkoorprorege.nl of http://bosgraaf.synology.me/fryslanbrass.