Werk van Friese en internationale kunstenaars in de Alde Feanen

‘Ljochstill’: kunst in ‘geodetische’ koepels

EARNEWALD – Glazen koepels in de Alde Feanen, die de waarde van het landschap, stilte, identiteit en kunst laten zien. Als het aan de stichting ‘Ljochtstill’ ligt, is dit in 2018 realiteit. Op vrijdag 27 januari presenteerde het bestuur van de stichting haar ambitieuze plannen in Restaurant en Partycentrum Jan Wester in Earnewâld.

“Kreative prosessen hawwe tiid nedich”, vertelt initiatiefnemer Anje Wester. Vier jaar geleden ontstond het idee om voor ‘Kulturele Haadsted 2018’ in de Alde Feanen natuur en kunst te verbinden. Diverse kunstenaars en adviseurs werden bij het creatieve proces betrokken. Verschillende plannen passeerden de revue, waarna er uiteindelijk gekozen werd voor glazen koepels om exposities in te organiseren.



‘Geodetische’ koepels in en rond het dorp

In de Alde Feanen komen in eerste instantie zes ‘geodetische’ expositiekoepels met een doorsnede van zeven meter te liggen. Zo’n koepel bestaat uit vlakken, in dit geval driehoeken, die zorgen voor een heel sterke constructie. In het dorp komt een grotere ontvangstkoepel waarin een rol is weggelegd voor het Fryske Gea. Een kleinere demokoepel moet voor 1 april klaar zijn en wordt bij de school geplaatst. Volgens de voorzitter van de stichting, Jan de Vries, liggen de aantallen echter nog niet vast. “It is samar 2018, dan moat alles yn folle gloarje stean. Wy hâlde in slach om ‘e earm, it kinne ek fjouwer of fiif koepels wurde”.



Voor en door Earnewâldsters

Door verschillende werkgroepen op te zetten, betrekt de stichting dorpsbewoners bij het project. Het moet leiden tot meer drukte buiten het hoogseizoen. “Minsken komme no foar de natoer en wettersport nei Earnewâld, wy wolle besikers ek op it mêd fan keunst en kultuer mear biede kinne”, aldus Anje Wester. Het bestuur is nu al in gesprek met internationale kunstenaars over mogelijke tentoonstellingen in de koepels. Het project begint echter met het bieden van ruimte aan Friese kunstenaars.

Het totale project kost ongeveer een half miljoen euro. Sponsoren en subsidies moeten het project mogelijk maken. Volgens de stichting goed besteed geld, want ook na 2018 blijven de koepels in gebruik. De koepels kunnen verplaatst worden, ‘Earnewâld’ kan dan naar volgende culturele hoofdsteden versleept worden. Of zoals kunstschilder Gosse Koopmans het zei: “Fan Earnewâld nei earne yn de wrâld”.