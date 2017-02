Lezing over Vlaskamptuinen

BURGUM - Aly van der Mark houdt woensdag 15 februari om 20.00 uur een lezing over de Vlaskamptuinen in de bibliotheek in Burgum. Dit in samenwerking met Nut Burgum.

Tijdens het schrijven van haar boek ‘Fan roazen en framboazewyn’, een boek over haar tuin en over de tuindersfamilie van haar man Ids Westra, kwam Aly van der Mark op het spoor van een vergeten familiegeschiedenis.

Een oudoom van haar man, Gerrit Vlaskamp, bleek niet alleen de Wilhelminaparken in Grou en Sneek en het Vosseparkje in Leeuwarden te hebben aangelegd, maar daarnaast nog 350 andere tuinen en parken in het noorden van Nederland. Intussen heeft ze nog een boek geschreven” Het prieel op de heuvel’ en heeft ze meegewerkt aan het boek 'De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp' dat verscheen bij de gelijknamige tentoonstelling in het Fries Museum.

Haar lezing gaat over deze vergeten tuinarchitect, die het landschap in de tweede helft van de negentiende eeuw voor een groot deel heeft bepaald. Opgave kan bij de Klantenservice in de bibliotheek, of via de mail burgum@sbmf.nl

Nutleden gratis (leden dienen vooraf op vertoon van hun lidmaatschapskaart een entreebewijs op te halen in de bibliotheek). Leden bibliotheek € 5,00. Niet-leden € 6,00.