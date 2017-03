Lezing Henk Pietersma over lijdensgeschiedenis

BURGUM - De lijdensgeschiedenis van Jezus inspireert al eeuwenlang talloze kunstenaars. Zo ook Henk Pietersma, beeldend kunstenaar uit Leeuwarden. In een lezing op 23 maart geeft Pietersma in de Kruiskerk in Burgum een toelichting, ondersteund door projectie van afbeeldingen. Hij besteedt daarbij ook aandacht aan de context van de lijdensgeschiedenis.

Pietersma koos ervoor de gebeurtenissen te zien vanuit direct betrokkenen als Petrus, Kajafas, Judas, Pilatus en Maria Magdalena. Hij vroeg zich af: 'Waar zou ik zijn geweest? Wat zou ik in deze situatie hebben gedaan?' Vandaar zijn keuze voor ‘waar was jij ..’. als samenhangende titel voor een serie van 52 schilderijen rond dit thema.

De schilderijen zijn gemaakt naar aanleiding van de teksten in de vier evangeliën die het lijden en sterven van Jezus beschrijven. De laatste schilderijen uit deze serie hebben de opstanding als onderwerp. Bij elk schilderij schreef Henk Pietersma een overdenking/een mijmering in poëzievorm, als brug tussen de episode uit de Bijbel en de voorstelling van het schilderij.

Alle 52 afbeeldingen, samen met de poëzieteksten zijn gebundeld in een boek met de titel ‘waar was jij… een passie’. Het boek verscheen aan het begin van de veertigdagentijd in 2015. Zijn eigen beelden plaatst hij tegen de achtergrond van de kunsthistorische traditie van de uitbeelding van de lijdende Jezus.

De lezing begint om 20.00 uur, kosten € 3,00 Aanmelden: vormingentoerustingburgum@gmail.com of tel. 0511-462900.