Koningsdrive Bridgeclub Stania

OENTSJERK - Dit jaar organiseert Bridgdeclub Stania opnieuw de Koningsdrive. Dit evenement wordt donderdag 27 april gehouden op landgoed Stania State, aan de Rengersweg 98 b in Oentsjerk.

Aanmelding bij voorkeur op bissapp.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, bondsnummer en speelsterkte. Bij uitzondering kan aanmelding telefonisch of per E-mail: de heer E. Ettema: 058-8440128, e.ettema@chello.nl en de heer P. Nieuwland: 0511-474266, p.nieuwland@chello.nl

Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL05RABO0131895036 ten name van BC Stania Oentsjerk, onder vermelding van Koningsdrive. Inschrijving kan tot 20 april. Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00 per paar (dit is inclusief een koninklijke lunch). Maximum aantal deelnemers zestig paren. Aanvang 10.30 uur; zaal open vanaf 09.30 uur.

Topintegraal; drie speelsterkten (A, B, en C); acht ronden van vier spellen. Meesterpunten, indien het NBB-lidnummer is opgegeven. Prijsuitreiking om circa 17.00 uur.