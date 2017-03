Koning van het Grasland en Ontwakend Landschap

TYTSJERK - De culturele commissie in Tytsjerk is nu nog druk bezig met voorbereidingen van de theatrale wandeling door Tytsjerk 'It paad nei de Frijheid'. Dat is niet het enige dat de culturele commissie organiseert.

De culturele commissie begint na de zomervakantie gelijk met een indringende en bijzondere voorstelling “De Koning van het Grasland”. Deze voorstelling is op een bijzondere locatie. Op 2 september is deze voorstelling bij boer Venema in Tytsjerk te zien. De stichting Pier21 en toneelgroep Jan Vos ‘Koning van het Grasland’, brengen een voorstelling over boeren, die bij boeren wordt gespeeld. In de hoofdrollen: Joop Wittermans, Trudi Klever, Helmert Woudenberg en Marcel Faber. Woensdag 15 maart startte de online kaartverkoop. In Fryslân wordt het stuk op vier plekken ingebed in ‘Ontwakend Landschap’, waarbij bezoekers slapen en ontwaken in de vrije natuur. En Tytsjerk is één van die plekken.

Vanaf 15 maart startte op de websites van beide gezelschappen de online kaartverkoop van avond- en matinee-voorstellingen, diners en lunches, in samenwerking met Youth Food Movement en ook van Ontwakend Landschap.

Mobiel theater

In de voorstelling ’s avonds op 2 september staat de gecompliceerde verhouding tussen mens en natuur centraal. We zien de strijd van de boer, die zich als eenzame ondernemer staande probeert te houden op de wereldmarkt. En die van de grutto, die zich uit alle macht probeert aan te passen aan een snel veranderende biotoop. ‘Koning van het Grasland’ wordt gespeeld op boerenerven in de drie noordelijke provincies. Decorontwerpster Ellen Klever ontwierp een mobiel theater, dat publiek en spelers beschutting biedt, zonder dat het uitzicht op het landschap wordt verstoord.

Weidehotel

Op 2 en 3 september maakt ‘Koning van het Grasland’ deel uit van Ontwakend Landschap, een ervaring die de voorstelling letterlijk in een ander daglicht zet. Na de voorstelling kunnen bezoekers napraten bij een kampvuur, waarna ze de nacht doorbrengen op een veldbed. In het veld. De volgende ochtend wordt iedereen ‘natuurlijk’ en op een bijzondere manier gewekt. Ontwakend Landschap wordt (beperkt) aangeboden in IJlst, Workum, Haskerdijken en Tytsjerk.