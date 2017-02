Kobus Wilkens viert honderdste verjaardag

HURDEGARYP - Zaterdag 4 februari vierde Kobus (Jacobus) Wilkens in Bennemastate in Hurdegaryp) zijn honderdste verjaardag. Loco-burgemeester Geerling Schippers feliciteerde de jarige namens het voltallige gemeentebestuur van Tytstjerksteradiel.

Kobus Wilkens is geboren in 1917 in De Tike. In zijn werkzame leven is hij altijd agrariër geweest. Eerst acht jaar in Oudega. Later, toen hij en zijn echtgenote Anna de ‘Tsjerkepleats’ van zijn ouders konden overnemen, in De Tike. Tot 1973 was hij actief. Omdat geen van de kinderen het boerenbedrijf wilde voortzetten, werd de boerderij verkocht. Het echtpaar bouwde een nieuwe bungalow in de Tike. In 1977 verhuisden ze naar Burgum en gingen wonen in een bejaardenwoning aan de Yp. Sinds 2010 woont Kobus Wilkens in Bennemastate.

Kobus Wilkens trouwde op 6 april 1944 met Anna de Jong. Ze kregen drie kinderen: Jantsje, Lambertus en Hendrik. Kobus is nu de trotse pake en oerpake van vijf kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Anna de Jong overleed op 9 juni 2015. Het echtpaar is 71 jaar getrouwd geweest.

Met de gezondheid van Kobus gaat het goed. Hij rookt nog graag een sigaretje en regelmatig een eitje gaat er ook wel in. Vervelen doet hij zich niet. Zo mag Kobus graag tv kijken, met name naar voetbal en het schaatsen. Begin je over vroeger dan zit Kobus zeker op ‘de praatstoel’.