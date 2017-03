Kleine Prijs van Fryslân

BURGUM - Zaterdag 18 maart is er in Kiehool in Burgum vanaf 20.00 uur een voorronde van de Kleine Prijs van Fryslân, de jaarlijkse bandcontest van stichting Friesland Pop voor beginnende Friese bands.

De 'Kleine Prijs' kent negen voorronde’s waarvan er zaterdag een in Kiehool wordt gehouden. Vijf bands/act’s gaan de strijd met elkaar aan om een plaats te bemachtigen in de halve finale. De vijf bands die meedoen zijn The Lions Den, Feral TidesXL, Mundo Park, Ninelives en Dona B & Daniel Chander. De presentatie is in handen van Aukje de Groot.