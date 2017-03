Kinderzwerfboeken in Gytsjerk : geen vergeten boeken in je kast

OENTSJERK – Er zijn al meer dan een miljoen zwervende kinderboeken in Nederland. Volgende week wordt er voor het eerst een Kinderboekenzwerfstation geopend in de Trynwâlden.

Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp. Op de Thrimwaldaschool in Gytsjerk wordt een Kinderzwerfboek-station geopend door bibliotheek-medewerkster Sytske Hofstra op dinsdag 14 maart om 10.30 uur. "Er zijn twee leerlingen die dit Kinderboekenzwerfstation gaan beheren", vertelt locatieleider Froukje Olijve. "Een moeder maakt petten voor ze, zodat deze leerlingen herkenbaar zijn. We hebben een kar, waarin de zwerfboeken een plekje krijgen. Gesorteerd op niveau."

Dit station is open op de dagen dat de school geopend is, van 8.15 tot 14.30 uur. Iedereen kan gebruikmaken van deze boeken, niet alleen kinderen van de Thrimwaldaschool, maar ook alle andere kinderen die van lezen houden.

Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, Kinderzwerfboek-stations, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen er nog véél meer zijn.

Kinderzwerfboek stimuleert lezen. Lezen is namelijk leuk, avontuurlijk én leerzaam. Hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Hoe minder kinderen het basisonderwijs verlaten met een taalachterstand hoe beter het is.

Wie wil helpen het kinderzwerfboek-project een succes te maken, kan boeken uit zijn boekenkast op zwerven sturen of zelf een Kinderzwerfboek-station starten. Hoe je dit kunt doen, lees je op www.kinderzwerfboek.nl. Je kunt daar ook de speciale zwerfstickers bestellen.