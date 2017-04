Kids op zoek naar roofvogels tijdens vaarexcursie

EARNEWALD - In Nationaal Park de Alde Feanen wordt op maandag 24 april van 14.00 tot 15.30 uur een vaarexcursie georganiseerd speciaal voor kinderen vanaf zes jaar.

De jonge deelnemers gaan al varende samen met een echte gids op zoek naar roofvogels. Deze prachtige imposante dieren, leven graag in de rietlanden, moerasbossen en bloemrijke graslanden van dit natuurgebied. De gids vertelt de kinderen waarop ze moeten letten en hoe ze het beste een roofvogel kunnen vinden en misschien zelfs wel een zeearend.

Aanmelden kan tot vrijdag 21 april om 15.00 uur via 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-), niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5). Tip: kleed je lekker warm aan.

Vliegende deur

De zeearend eet vis, watervogels, zoogdieren en aas. Hij jaagt in waterrijke gebieden en dat maakt Nationaal Park de Alde Feanen een zeer geschikt leefgebied. Deze jager vangt met gestrekte tenen zijn prooien uit het water, een spectaculair gezicht. De kans om een zeearend te zien is vanaf het water een stuk groter, daarom varen we op een excursieboot op zonne-energie stil door de natuur.