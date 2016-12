Kerstconcert 18 december in de Kruiskerk te Burgum

BURGUM - Er is een kerstconcert op 18 december 2016 om 16.00 uur in de Kruiskerk te Burgum. Er wordt opgetreden door het Grootkoor Tytsjerksteradiel, het kinderkoor, blokfluiters, het blokfluitensemble en solisten.

U bent van harte welkom bij dit concert van ruim een uur. Het grootkoor Tytsjerksteradiel zingt werken uit de Messiah van Händel en verder bekende kerstliederen. Het 'Stille Nacht' zal niet ontbreken.

'Er is een Kindeke geboren' kunt u horen uit de monden van de leden van het kinderkoor. Het blokfluitensemble met viool en trombone en piano brengt de luisteraars in de kerst- en wintersfeer. Violist Jelte Scholte en pianist Bernard Bos spelen onder andere 'Comfort ye my people'. Verder zal er veel samenzang zijn. Er zijn geen entree-kosten, maar er is na afloop wel een collecte.