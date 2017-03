Jubileumavond Popkoor POP4YOU

HURDEGARYP - Popkoor POP4YOU uit Hurdegaryp bestaat 13 april vijf jaar. Dat wordt met publiek gevierd op vrijdagavond 7 april in It Maskelyn in Hurdegaryp.

Het wordt een muzikale avond met medewerking van het duo Weima en van der Werf (bekend van De Moarn en De Stoarm) en in de foyer met Harry Goosensen.

Popkoor POP4YOU zal een kleine twintig nummers brengen onder leiding van Harry Maring, met pianobegeleiding van Saskia Zoet, maar ook begeleid door Weima en van de Werf met voor deze avond drummer Hans Sambring. Ook zullen Weima en van der Werf een aantal eigen nummers spelen en na afloop van het optreden van popkoor POP4YOU zorgen voor een lekkere avond swingen.

De zaal is open vanaf 19.30 uur en kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal voor € 7,50 of in de voorverkoop voor € 6,50 via Pr.pop4you@gmail.com of bij It Maskelyn.